Тільки дві армії у світі мають досвід сучасної війни, - Іллєнко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Пропоную виходити з реалій, в яких ми опинилися. Треба зрозуміти, що перспектива того, що американська допомога може завершитися, є реальною. Звичайно, ми маємо робити все, що можемо, щоб допомога від США не припинялася. Але те, що такий варіант цілком реальний, це не гарантується на 100%, можливо, цього і не станеться, але цілком ймовірно, що допомога буде зменшена або взагалі припинена. Ба більше, це може статися навіть у тому випадку, якщо ми будемо робити абсолютно все, щоб цьому запобігти. Але якщо нинішня американська адміністрація твердо вирішить це зробити з якихось своїх міркувань, то вони це зроблять", - зауважив Іллєнко.

За словами капітана батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж", якщо допомога від США зменшиться або припиниться, Україні потрібно бути вже зараз готовою до того, щоб жити, працювати, воювати й захищати себе в нових реаліях. Ми маємо робити ставку на власні сили. Але зрозуміло, що і Європа має сказати своє слово, тому що ті часи, коли Європа могла не перейматися питаннями власної безпеки, а майже повністю надіятися на американський безпековий протекторат, схоже, завершилися. Або є велика ймовірність, що завершаться. Тому що риторика, останні дії нової адміністрації США говорять саме про це. Тому у Європи немає вибору, як збільшувати військові бюджети та підтримувати Україну.

"Російська армія вже має величезний досвід. Тільки дві армії сьогодні у світі мають досвід сучасної повномасштабної війни - це українська армія й окупаційна російська армія. Очевидно, що армія РФ, особливо, якщо США припинять тримати над Європою безпекову парасольку, - піде далі. Росія піде в Балтійські країни, у Фінляндію, Польщу, куди захоче. Тому що, якщо Європа не буде здатна захистити себе, Росія забере те, що їй сподобається. І тому у Європи, окрім як збільшувати допомогу Україні, готуватися самій і гуртуватися навколо нової безпекової парадигми, іншого варіанту немає", - наголосив Іллєнко.