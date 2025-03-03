Через Трампа Європа більше не може покладатися на НАТО, - Макрон

Про це він розповів в інтервʼю Le Мonde.

На думку Макрона, настав час для "стратегічної автономії", оскільки в Європі "є занепокоєння щодо американців".

Французький президент заявив, що європейці не можуть як раніше покладатися на НАТО через ставлення Трампа.

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Макрон підкреслив, що американська частка в Північноатлантичному альянсі становить 30%. Водночас він вважає: Європі знадобиться 10 років, аби звільнитися від впливу США в Альянсі шляхом інвестування на національному та європейському рівнях.