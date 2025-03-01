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В Конгресі навіть прихильники Трампа напевне будуть проти його політики щодо послаблення НАТО, - британський експерт Грант

Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
15:02
Світ НАТО, Трамп

Трамп, імовірно, намагатиметься або вийти з НАТО, або принаймні послабити його роль

Зміст

Про це розповів полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Європейські країни починають усвідомлювати серйозність ситуації, проте поки що не вжили суттєвих заходів. Вони й далі розглядають фінансування як головне рішення, але насправді не здійснюють суттєвих змін у власних оборонних системах. Винятком, мабуть, є Швеція та Фінляндія, які розуміють необхідність перегляду свого підходу. Велика Британія, Німеччина та Франція усвідомлюють, що повинні діяти, щоб підтримати Україну та зміцнити східний фланг НАТО, якщо хочуть зберегти життєздатність Альянсу. Курс Трампа може загрожувати цьому. Втім, йому буде нелегко реалізувати ці наміри, адже Конгрес, радше за все, виступить проти. І хоча в Конгресі багато прихильників Трампа, вони також підтримують НАТО та розуміють, що саме ця організація зараз утримує систему глобальної безпеки", - зазначив він.

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Наразі жодної можливості для переговорів з РФ немає, каже Грант.  Росія нічого не виграє від цього процесу і, схоже, вона впевнена, що ситуація складається на її користь. 

"Якщо подивитися на факти, то їй уже вдалося змусити Дональда Трампа ставитися до неї як до рівноправного гравця. Їм також вдалося повернутися на світову арену завдяки Дональду Трампу. Він не змушував їх іти на жодні поступки, натомість тиснув на Україну, що виглядає вкрай суперечливо", - зауважив британський експерт.

Водночас дії Трампа можуть мати і зворотний ефект — вони слугують тривожним сигналом для України. 

"Це нагадування, що ми не можемо покладатися на інших у критичних питаннях. Україна має повною мірою усвідомити виклики війни й діяти максимально рішуче. Україна не зламається. Вона буде рухатися вперед, тому що сильна й здатна вистояти", - додав він.

  • У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону.
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