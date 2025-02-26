Трампу не вдасться повністю вивести війська США з Європи, - політик Чех
Польський політик і громадський діяч Мирослав Чех вважає, що адміністрації Дональда Трампа не вдасться повністю вивести американські війська з території Європи через опір всередині США
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Зараз дійсно існує криза у відносинах між США та Європою. Всі розуміють, що 5 стаття статуту НАТО під питанням. Особливо після дзвінка між Трампом і Путіним, після Мюнхенської конференції й голосування США в ООН. Трамп взагалі може заявити, що країни Балтії й Польща це далеко. Втім, я вважаю, що в будь-якій кризі просто зʼявляється нова реальність", - пояснив Чех.
Політик переконаний, що Дональду Трампу не вдасться повністю вивести американські війська з Європи.
"Зараз слід міркувати чи є з цієї кризи, яка створилася в Європі, вихід. Звичайно, що вихід є. Європа не беззахисна. Елементи американської присутності в Європі будуть зберігатись. Оскільки вивести американські війська з Європи навіть Трампу буде не під силу. Опір у США буде дуже сильним і йому просто не дадуть цього зробити. Він дійсно може скоротити присутність американських військ в Європі, але повністю вивести свої війська він не зможе. Зараз почали діяти гранди Європи на чолі з Великою Британією, яка є давнім союзником США. І вони так само присутні в Європі й на Близькому Сході", - додав він.
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