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Мерц припускає, що Європі доведеться створити свій військовий альянс, незалежний від США

Ксенія Золотова
24 лютого, 2025 понедiлок
16:36
Світ Фрідріх Мерц

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, чия партія ХДС перемогла на виборах, припустив, що Європі замість НАТО доведеться створити власний військовий альянс, незалежний від США

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мерц не впевнений у збереженні НАТО в його нинішньому вигляді. Він наголосив, що Німеччина більше не може покладатися на захист американської "ядерної парасольки", тому необхідно розпочати переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки інших європейських країн. Водночас він підкреслив, що Німеччина має активніше зміцнювати власні збройні сили.  

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Його заява прозвучала після слів президента США Дональда Трампа про те, що він не бачить перспективи вступу України до НАТО та не вважає Росію загрозою для країн Альянсу. Також вона пролунала після промови віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої він розкритикував позицію демократів щодо підтримки європейських союзників.  

Мерц підкреслив, що добрі відносини зі США вигідні самій Америці, і висловив надію, що зможе переконати у цьому нове американське керівництво.  

  • У суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції, заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
Теги:
Новини
політика
Європа
Німеччина
НАТО
США
Військові новини
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