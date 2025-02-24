Мерц припускає, що Європі доведеться створити свій військовий альянс, незалежний від США

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мерц не впевнений у збереженні НАТО в його нинішньому вигляді. Він наголосив, що Німеччина більше не може покладатися на захист американської "ядерної парасольки", тому необхідно розпочати переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки інших європейських країн. Водночас він підкреслив, що Німеччина має активніше зміцнювати власні збройні сили.

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Його заява прозвучала після слів президента США Дональда Трампа про те, що він не бачить перспективи вступу України до НАТО та не вважає Росію загрозою для країн Альянсу. Також вона пролунала після промови віцепрезидента США Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої він розкритикував позицію демократів щодо підтримки європейських союзників.

Мерц підкреслив, що добрі відносини зі США вигідні самій Америці, і висловив надію, що зможе переконати у цьому нове американське керівництво.