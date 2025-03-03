Британія закликає Україну зробити "все можливе" для налагодження відносин зі США, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в британському уряді, передає "Українська правда".

Як каже посадовець, Володимиру Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи готовий український президент це зробити.

Крім цього, у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки. Також там переконані, що угода про корисні мінерали - це крок у правильному напрямку.