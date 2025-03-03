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Британія закликає Україну зробити "все можливе" для налагодження відносин зі США, - ЗМІ

Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
22:04
Світ Україна Британія

Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський зробив "усе можливе" для налагодження відносин зі Сполученими Штатами

Зміст

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в британському уряді, передає "Українська правда".

Як каже посадовець, Володимиру Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи готовий український президент це зробити.

Крім цього, у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки. Також там переконані,  що угода про корисні мінерали - це крок у правильному напрямку.

  • Раніше Зеленський заявив, що він не проти підписання між Україною та США угоди щодо спільної розробки мінералів, але до такого кроку мають бути готові обидві сторони.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
США
Велика Британiя
гарантії безпеки
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