Британія закликає Україну зробити "все можливе" для налагодження відносин зі США, - ЗМІ
Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський зробив "усе можливе" для налагодження відносин зі Сполученими Штатами
Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в британському уряді, передає "Українська правда".
Як каже посадовець, Володимиру Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.
Зазначається, що наразі незрозуміло, чи готовий український президент це зробити.
Крім цього, у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки. Також там переконані, що угода про корисні мінерали - це крок у правильному напрямку.
- Раніше Зеленський заявив, що він не проти підписання між Україною та США угоди щодо спільної розробки мінералів, але до такого кроку мають бути готові обидві сторони.
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