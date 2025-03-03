Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: ми підпишемо, якщо сторони будуть готові

З такою заявою глава держави виступив, спілкуючись з британськими журналістами в студії BBC News пізно ввечері в неділю, 2 березня 2025 року, у Лондоні, куди він прибув після участі у безпековому загальноєвропейському саміті та аудієнції у короля Чарльза III.

Кореспондентка ВВС Лора Кюнсберг запитала Зеленського про майбутнє українсько-американської угоди про корисні копалини, зазначивши, що Білий дім зараз "дає зрозуміти, що вам потрібно якось поступитися".

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Зеленський відповів, що угода про корисні копалини готова до підписання українським міністром. "Наша політика - продовжувати те, що було в минулому, ми є конструктивними. Якщо ми погодилися підписати угоду про корисні копалини, ми готові її підписати", - сказав президент України.

"Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", - підсумував він.