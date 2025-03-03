Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: ми підпишемо, якщо сторони будуть готові
Президент України Володимир Зеленський не проти підписання між Україною та США угоди що спільної розробки мінералів, але до такого кроку мають бути готові обидві сторони
З такою заявою глава держави виступив, спілкуючись з британськими журналістами в студії BBC News пізно ввечері в неділю, 2 березня 2025 року, у Лондоні, куди він прибув після участі у безпековому загальноєвропейському саміті та аудієнції у короля Чарльза III.
Кореспондентка ВВС Лора Кюнсберг запитала Зеленського про майбутнє українсько-американської угоди про корисні копалини, зазначивши, що Білий дім зараз "дає зрозуміти, що вам потрібно якось поступитися".
Читайте також: Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"
Зеленський відповів, що угода про корисні копалини готова до підписання українським міністром. "Наша політика - продовжувати те, що було в минулому, ми є конструктивними. Якщо ми погодилися підписати угоду про корисні копалини, ми готові її підписати", - сказав президент України.
"Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", - підсумував він.
- 2 березня міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.85
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.75
- Актуальне
- Важливе