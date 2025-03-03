На Місяць доставили відцифрований прапор України

Про це йдеться у пресрелізі засновника міжнародної космічної компанії Spacebit.

У співпраці з Copernic Space та благодійним фондом LadyRocket Foundation та LifeShip, космічний апарат Blue Ghost успішно здійснив посадку на Місяць 2 березня о 3:34 за східним часом. Місце посадки розташоване поблизу Mons Latreille у Mare Crisium – великому басейні на північному сході видимого боку Місяця.

У капсулі пам’яті зберігаються цифрові символи української культури як символ прапору України, дитячі малюнки та фотографії. Це символічний жест, що демонструє силу, стійкість і дух українського народу.

"Цей запуск став важливою віхою. Ми демонструємо, як передові технології можуть зберігати та передавати культуру, історію й емоції – навіть на відстані 384 000 км від Землі, у цифровій формі." – зазначив Павло Танасюк.

Офіційна презентація місії відбулася 8 лютого у Космічному центрі NASA імені Джона Кеннеді, а посадка відбулася 2 березня. Ініціатор запуску Павло Танасюк та організаторка заходу Ельвіра Гаврилова продемонстрували відеозапис відправки капсули пам’яті на Місяць, а також обговорили роль новітніх технологій у збереженні культурної спадщини. Серед гостей були представники NASA та науковці. Вечір завершився виступом рок-гурту The Hardkiss. Аби присутні змогли ще більше відкрити для себе український етнос.

Танасюк наголошував на важливості національних символів у глобальному контексті: "Прапор України на Місяці – це не просто символ єдності, а й нагадування всьому світу, що свобода, мир і прогрес – це цінності, які ми повинні відстоювати."

За словами підприємця, дитячі малюнки українських дітей відображають їхні мрії про мир і світле майбутнє.

"Місяць стане символом надії для всіх, хто прагне кращого завтра," – зазначив Танасюк.