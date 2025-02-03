Науковці розкрили нові подробиці про астероїд 2024 YR4, який може зіткнутися з Землею
Астрономи запевнили, що астероїд 2024 YR4, що потенційно загрожує Землі, не є причиною для паніки. Імовірність зіткнення становить 1 до 77, а його траєкторію постійно моніторять
Про це інформує Science Alert.
27 грудня 2024 року астрономи за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі виявили невеликий астероїд, що віддалявся від Землі. Подальші спостереження показали, що астероїд 2024 YR4 знаходиться на траєкторії, яка може призвести до зіткнення з нашою планетою 22 грудня 2032 року.
2024 YR4 перебуває під пильним спостереженням астрономів трохи більше місяця. Під час наукових досліджень з’ясувалося, що він віддаляється у глибини Сонячної системи, і у квітні 2025 року навіть найбільші телескопи не зможуть його зафіксувати.
Проте згідно з сучасними моделями 2024 YR4 може наблизитися до нашої планети у 2032 році і навіть може зіткнутися з нею. Похибка в прогнозах становить приблизно 100 тис. кілометрів. Наша планета, діаметр якої близько 12 тис. кілометрів, потрапляє в цю область невизначеності.
За словами вчених, астероїд ще раз наблизиться до Землі в грудні 2028 року, проходячи за близько 8 млн кілометрів від нас. Це дасть можливість провести додаткові спостереження та точніше визначити його характеристики перед груднем 2032 року.
Наразі розрахунки показують, що ймовірність того, що астероїд вріжеться в нашу планету в цей час, становить приблизно 1 до 77. Відповідно, ймовірність того, що астероїд пролетить повз нас, становить 76 з 77.
Розміри астероїда поки що невідомі. Оцінки свідчать, що його діаметр може коливатися від 40 до 100 метрів, а склад, імовірно, є кам'янистим. Найгірший сценарій зіткнення міг би нагадувати Тунгуський інцидент 1908 року, коли в атмосфері вибухнув метеорит.
- На селище Мукуку в Кенії 30 грудня впало півтонне сталеве кільце, яке, ймовірно, є частиною космічної ракети.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.05
- EUR Купівля 42.9Продаж 43.75
- Актуальне
- Важливе