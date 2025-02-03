Науковці розкрили нові подробиці про астероїд 2024 YR4, який може зіткнутися з Землею

Про це інформує Science Alert.

27 грудня 2024 року астрономи за допомогою оглядового телескопа ATLAS у Чилі виявили невеликий астероїд, що віддалявся від Землі. Подальші спостереження показали, що астероїд 2024 YR4 знаходиться на траєкторії, яка може призвести до зіткнення з нашою планетою 22 грудня 2032 року.

2024 YR4 перебуває під пильним спостереженням астрономів трохи більше місяця. Під час наукових досліджень з’ясувалося, що він віддаляється у глибини Сонячної системи, і у квітні 2025 року навіть найбільші телескопи не зможуть його зафіксувати.

Проте згідно з сучасними моделями 2024 YR4 може наблизитися до нашої планети у 2032 році і навіть може зіткнутися з нею. Похибка в прогнозах становить приблизно 100 тис. кілометрів. Наша планета, діаметр якої близько 12 тис. кілометрів, потрапляє в цю область невизначеності.

За словами вчених, астероїд ще раз наблизиться до Землі в грудні 2028 року, проходячи за близько 8 млн кілометрів від нас. Це дасть можливість провести додаткові спостереження та точніше визначити його характеристики перед груднем 2032 року.

Наразі розрахунки показують, що ймовірність того, що астероїд вріжеться в нашу планету в цей час, становить приблизно 1 до 77. Відповідно, ймовірність того, що астероїд пролетить повз нас, становить 76 з 77.

Розміри астероїда поки що невідомі. Оцінки свідчать, що його діаметр може коливатися від 40 до 100 метрів, а склад, імовірно, є кам'янистим. Найгірший сценарій зіткнення міг би нагадувати Тунгуський інцидент 1908 року, коли в атмосфері вибухнув метеорит.