"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій йшлося про аналіз пакетів військової допомоги, фінансування на 2025 рік та питання нашої державної стійкості
Про це він повідомив у телеграм.
За словами президента, був проведений аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.
"Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Дрони – незмінний пріоритет. Захист неба: додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане Президенте", - наголосив Зеленський.
Він також заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля по фінансах на цей рік:
"Ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й", - підсумував Зеленський.
Він поінформував, що сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості.
"Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно", - розповів президент.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості кроків, щоб зробити дипломатію змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше.
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