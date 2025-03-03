"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку

Про це він повідомив у телеграм.

За словами президента, був проведений аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.

"Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Дрони – незмінний пріоритет. Захист неба: додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане Президенте", - наголосив Зеленський.

Він також заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля по фінансах на цей рік:

"Ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й", - підсумував Зеленський.

Він поінформував, що сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості.

"Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно", - розповів президент.