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"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку

Ксенія Золотова
3 березня, 2025 понедiлок
22:31
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій йшлося про аналіз пакетів військової допомоги, фінансування на 2025 рік та питання нашої державної стійкості

Зміст

Про це він повідомив у телеграм.

За словами президента, був проведений аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.

"Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Дрони – незмінний пріоритет. Захист неба: додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане Президенте", - наголосив Зеленський.

Він також заслухав доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля по фінансах на цей рік: 

"Ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й", - підсумував Зеленський.

Він поінформував, що сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. 

"Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, – а не війна нескінченно", - розповів президент.

  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості кроків, щоб зробити дипломатію змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Володимир Зеленський
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