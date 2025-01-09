Сили ППО вночі знищили 46 БПЛА, 24 не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так противник запустив по Україні 70 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у дописі.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Зазначається, що 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Проте через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.