Сили ППО вночі знищили 46 БПЛА, 24 не досягли цілей
У ніч проти 9 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили 46 цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так противник запустив по Україні 70 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у дописі.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Зазначається, що 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Проте через падіння збитих ударних БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
- Увечері середи, 8 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Більше про атаку читайте за посиланням!
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