Росія запустила безпілотники по Україні: ситуація ввечері 8 січня
Увечері середи, 8 січня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 19:41 було оголошено загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Харківської області. Вже о 19:44 Повітряні сили повідомили про ворожі дрони на сході Харківщини, які рухалися західним курсом.
Станом на 20:05 ПС попередили про загрозу ворожих дронів для Сумщини, а вже за хвилину з’явилася інформація про БПЛА на сході області, які рухалися південним/південно-західним курсом.
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