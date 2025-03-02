Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
Європа може захистити Україну та саму себе, оскільки має більше населення, військових, бойових літаків та артилерії, ніж у США, Росії чи Китаю
Прем'єр Польщі Дональд Туск перед відльотом на європейський саміт у Лондоні у неділю, 2 березня 2025 року, виступив з брифінгом, на якому наголосив на необхідності створення країнами ЄС власної системи безпеки, що враховуватиме нинішню політику США. Слова Туска наводить варшавська газета Rzecz Pospolita.
"Подивіться, як це звучить: 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів росіян", - сказав прем'єр-міністр, додавши, що "Європа повинна зрозуміти свою силу".
"Якщо Європі чогось бракує, то не економічної або демографічної переваги, а віри в те, що ми є глобальною потужністю", - сказав Туск.
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За його словами, Європа має бути готова до оборони.
"Ми хочемо, щоб Європа прокинулася і була готова серйозно поставитися до оборони, а не тому, що хочемо брати участь у якомусь конфлікті. Сьогодні ми всі голосно кажемо: мир через силу. Сильна Європа, впевнена у власних силах, добре озброєна, готова захищати наші кордони – це Європа, яка може гарантувати мир не через капітуляцію України, а через власну спільну силу", – сказав Туск перед відльотом до Лондона.
При цьому він порівняв кількість професійно підготовлених військових у ЄС, США, РФ та КНР, а також наявну у них кількість літаків-винищувачів.
Скільки у Європи вояків
"Якщо казати про професійних військових, то в Європі разом з Україною, бо ми на одному боці, 2 мільйони 600 тисяч, в Америки – 1 мільйон 300 тисяч, у Китаї – 2 мільйони, у Росії – 1 мільйон 100 тисяч. Європа тут має перевагу перед усіма, а Росія... ну, нема порівняння", – зазначив Туск.
Скільки у Європи винищувачів та артилерії
"Європа разом з Україною має 2091, США – 1456, Китай – 1409, Росія – 1224. Бойових літаків у нас майже вдвічі більше, ніж у Росії. Артилерія: разом з Україною Європа має 14,4 тис. (артилерійських установок - ред.), США – 5 тис., Китай – 9,5 тис., Росія – 5157", - підсумував Туск.
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