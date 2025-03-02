Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян

Прем'єр Польщі Дональд Туск перед відльотом на європейський саміт у Лондоні у неділю, 2 березня 2025 року, виступив з брифінгом, на якому наголосив на необхідності створення країнами ЄС власної системи безпеки, що враховуватиме нинішню політику США. Слова Туска наводить варшавська газета Rzecz Pospolita.

"Подивіться, як це звучить: 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів росіян", - сказав прем'єр-міністр, додавши, що "Європа повинна зрозуміти свою силу".

"Якщо Європі чогось бракує, то не економічної або демографічної переваги, а віри в те, що ми є глобальною потужністю", - сказав Туск.

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За його словами, Європа має бути готова до оборони.

"Ми хочемо, щоб Європа прокинулася і була готова серйозно поставитися до оборони, а не тому, що хочемо брати участь у якомусь конфлікті. Сьогодні ми всі голосно кажемо: мир через силу. Сильна Європа, впевнена у власних силах, добре озброєна, готова захищати наші кордони – це Європа, яка може гарантувати мир не через капітуляцію України, а через власну спільну силу", – сказав Туск перед відльотом до Лондона.

При цьому він порівняв кількість професійно підготовлених військових у ЄС, США, РФ та КНР, а також наявну у них кількість літаків-винищувачів.

Скільки у Європи вояків

"Якщо казати про професійних військових, то в Європі разом з Україною, бо ми на одному боці, 2 мільйони 600 тисяч, в Америки – 1 мільйон 300 тисяч, у Китаї – 2 мільйони, у Росії – 1 мільйон 100 тисяч. Європа тут має перевагу перед усіма, а Росія... ну, нема порівняння", – зазначив Туск.

Скільки у Європи винищувачів та артилерії

"Європа разом з Україною має 2091, США – 1456, Китай – 1409, Росія – 1224. Бойових літаків у нас майже вдвічі більше, ніж у Росії. Артилерія: разом з Україною Європа має 14,4 тис. (артилерійських установок - ред.), США – 5 тис., Китай – 9,5 тис., Росія – 5157", - підсумував Туск.

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