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Макрон: якщо не допомогти Україні, Путін рушить на Молдову та Румунію

Анатолій Буряк
2 березня, 2025 неділя
00:27
Світ Еммануель Макрон

"Не можна досягти справедливого і тривалого миру шляхом відмови від України", - заявив президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи суперечку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю для одночасно кількох французьких видань - La Tribune Dimanche, Le Parisien, Ouest-France та Le Journal du Dimanche, передає FranceInfo.

Своїх колег з України та США Макрон закликав "зберігати спокій та взаємоповагу", а найскладніші питання обговорювати не публічно: "Бажано мати стратегічну та конфіденційну дискусію, щоб рухатися вперед і усунути непорозуміння між собою, але не при свідках".

Америка

Оскільки, на думку Макрона, "очевидне призначення американців – бути на боці українців", він сподівається "дати американцям зрозуміти, що відмежування від України не в їхніх інтересах". Якщо ж Вашингтон погодиться "укласти перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України", то його "здатність до геостратегічного стримування Росії, Китаю та інших зникне того ж дня", наголосив президент Франції.

Європа

Якщо російського диктатора Володимира Путіна зараз не зупинити, він "однозначно піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії", сказав Макрон. 

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Зупиняти ж Путіна, не виключає Макрон, доведеться Європі - завдяки "спільній обороні", яка існуватиме завдяки "спільному фінансуванню". 

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Але спершу, як висловився французький президент, на Європу чекає "пробудження", яке буде викликане нинішнім небажанням США гарантувати надалі безпеку європейців.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Франція
Молдова
Володимир Путін
Румунія
Володимир Зеленський
втручання Росії
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
Світ про Україну
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