У Румунії затримали проросійського політика Георгеску
У Румунії 26 лютого відбуваються 47 обшуків у справі щодо злочинів проти конституційного ладу. Затримали колишнього кандидата у президенти й проросійського політика Каліна Георгеску
Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" та News.ro.
У середу відбуваються обшуки у п'яти округах Румунії у справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії чи публічне підбурювання до злочину. Зазначено, що метою таких дій є група близького соратника Георгеску Гораціу Потри - ексватажка румунських найманців, які воювали в Африці.
Також стало відомо, що правоохоронці затримали й Георгеску, якого доставили на допит у прокуратуру. За словами "Радіо Свобода", проросійського політика затримали за порушення правил дорожнього руху.
Обшуки спрямовані на 27 фізичних осіб та 4 офіси, які належать юридичним особам.
Водночас сам Георгеску відреагував на обшуки, назвавши їх "прагненням сфабрикувати докази, аби виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах".
- 30 січня Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний. У МЗС України назвали такі тези політика тотожними російській пропаганді, "що вказує на повну залежність від господарів у Москві".
- Також він звинуватив українських політиків у повномасштабному вторгненні РФ, а президента Володимира Зеленського назвав "напівдиктатором".
- Згодом Георгеску охарактеризував свої заяви стосовно розподілу території України "абсолютно теоретичними гіпотезами".
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