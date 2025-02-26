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У Румунії затримали проросійського політика Георгеску

Дар'я Куркіна
26 лютого, 2025 середа
14:17
Світ Калін Георгеску

У Румунії 26 лютого відбуваються 47 обшуків у справі щодо злочинів проти конституційного ладу. Затримали колишнього кандидата у президенти й проросійського політика Каліна Георгеску

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Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" та News.ro.

У середу відбуваються обшуки у п'яти округах Румунії у справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії чи публічне підбурювання до злочину. Зазначено, що метою таких дій є група близького соратника Георгеску Гораціу Потри - ексватажка румунських найманців, які воювали в Африці.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали й Георгеску, якого доставили на допит у прокуратуру. За словами "Радіо Свобода", проросійського політика затримали за порушення правил дорожнього руху.

Обшуки спрямовані на 27 фізичних осіб та 4 офіси, які належать юридичним особам.

Водночас сам Георгеску відреагував на обшуки, назвавши їх "прагненням сфабрикувати докази, аби виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах".

  • 30 січня Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний. У МЗС України назвали такі тези політика тотожними російській пропаганді, "що вказує на повну залежність від господарів у Москві".
  • Також він звинуватив українських політиків у повномасштабному вторгненні РФ, а президента Володимира Зеленського назвав "напівдиктатором". 
  • Згодом Георгеску охарактеризував свої заяви стосовно розподілу території України "абсолютно теоретичними гіпотезами".
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
політика
Румунія
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