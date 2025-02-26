У Румунії затримали проросійського політика Георгеску

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" та News.ro.

У середу відбуваються обшуки у п'яти округах Румунії у справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії чи публічне підбурювання до злочину. Зазначено, що метою таких дій є група близького соратника Георгеску Гораціу Потри - ексватажка румунських найманців, які воювали в Африці.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали й Георгеску, якого доставили на допит у прокуратуру. За словами "Радіо Свобода", проросійського політика затримали за порушення правил дорожнього руху.

Обшуки спрямовані на 27 фізичних осіб та 4 офіси, які належать юридичним особам.

Водночас сам Георгеску відреагував на обшуки, назвавши їх "прагненням сфабрикувати докази, аби виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах".