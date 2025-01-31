Проросійський політик Георгеску звинуватив Київ у початку повномасштабної війни та назвав Зеленського "напівдиктатором"

Про це пише Digi24.

Георгеску заявив, що має "проблеми з поведінкою" Зеленського.

"Я з усією емпатією та повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони та двері наших домівок для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, у тому числі у Києві… У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище національних інтересів. Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс, не допускає вільних виборів?.. Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу", - сказав політик.

Також він звинуватив політиків у Києві у "розпалюванні конфлікту", незважаючи на те, що російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабну війну. За словами Георгеску, такий "конфлікт" призвів до "дестабілізації європейської економіки".

Водночас кандидат у президенти Румунії згадав про реакцію МЗС України на його попередню заяву про "вигадану державу" й заговорив про "румунські території в Україні".

"Я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми та серця хвилям українських біженців", - заявив Георгеску.