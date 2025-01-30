Проросійський політик Георгеску назвав Україну "вигаданою" й заявив, що її частина відійде до Румунії
Ультраправий проросійський румунський політик Келін Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний
Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою, повідомляє "Європейська правда".
"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив політик.
За його словами, він на 100% вірить у розділ України.
"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – каже Георгеску.
- Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. У листопаді він заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.
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