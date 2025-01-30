Проросійський політик Георгеску назвав Україну "вигаданою" й заявив, що її частина відійде до Румунії

Про це він сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою, повідомляє "Європейська правда".

"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія..." – заявив політик.

За його словами, він на 100% вірить у розділ України.

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" – каже Георгеску.