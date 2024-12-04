Переможець першого туру виборів президента Румунії Георгеску має намір зупинити допомогу Україні

Про це він розповів в інтервʼю Reuters.

За словами ультраправого політика, у разі його перемоги на виборах він зупинить експорт українського зерна через Румунію та допомогу Києву.

"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити", - сказав Георгеску.

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Також він переконаний, що Бухарест "ні перед ким не зобовʼязаний". Це Георгеску сказав, відповідаючи на питання про зобовʼязання країн-членів НАТО витрачати 2% свого ВВП на оборону щороку.

"Занепокоєння румунського народу полягає в тому, щоб бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО захищається, то воно має залишатися оборонним. Я вірю в одне - Румунія ні перед ким не зобов'язана", - заявив кандидат у президенти.