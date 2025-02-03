Румунський проросійський політик Георгеску назвав свою заяву про поділ України "абсолютно теоретичною гіпотезою"
Ультраправий проросійський румунський політик Калін Георгеску охарактеризував свої заяви стосовно розподілу території України "абсолютно теоретичними гіпотезами"
Про це повідомляє Digi24.
Раніше Георгеску, який переміг в анульованому першому турі президентських виборів Румунії, заявив про "стовідсоткову зміну кордонів" та можливе претендування Бухареста на частину українських територій.
Згодом він запевнив, що ці слова є "теоретичними гіпотезами".
"Світ змінюється… Тоді ми говорили як мінімум про Другу світову війну, ми зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність... Для нас, і, як я це представив в абсолютно теоретичній гіпотезі, недобре, щоб щось застало нас зненацька", - сказав Георгеску.
Водночас політиків, які розкритикували його заяви, він назвав "недалекими".
"Нам потрібно вчитися на нашому досвіді історії", - додав ультраправий.
- 30 січня Георгеску назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами невідворотний. У МЗС України назвали такі тези політика тотожними російській пропаганді, "що вказує на повну залежність від господарів у Москві".
- Також він звинуватив українських політиків у повномасштабному вторгненні РФ, а президента Володимира Зеленського назвав "напівдиктатором".
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