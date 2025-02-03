Румунський проросійський політик Георгеску назвав свою заяву про поділ України "абсолютно теоретичною гіпотезою"

Про це повідомляє Digi24.

Раніше Георгеску, який переміг в анульованому першому турі президентських виборів Румунії, заявив про "стовідсоткову зміну кордонів" та можливе претендування Бухареста на частину українських територій.

Згодом він запевнив, що ці слова є "теоретичними гіпотезами".

"Світ змінюється… Тоді ми говорили як мінімум про Другу світову війну, ми зробили багато помилок, ми не знали, як саме зорієнтуватися. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність... Для нас, і, як я це представив в абсолютно теоретичній гіпотезі, недобре, щоб щось застало нас зненацька", - сказав Георгеску.

Водночас політиків, які розкритикували його заяви, він назвав "недалекими".

"Нам потрібно вчитися на нашому досвіді історії", - додав ультраправий.