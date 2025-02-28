Колись це робив Шарль де Голль. У 1965 році він вирішив, що французи не для того працюють, щоб тримати свої багатства в американських папірцях. Бо що таке долари? Це просто зелені фантики, які США друкують у необмеженій кількості та міняють на реальні ресурси. Де Голль вважав, що пора це припиняти, і заявив: Франція хоче золото.