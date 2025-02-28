Чому Макрон може стати очільником "Європейського руху опору" США
Бо є у французів така традиція – нагинати американців
Колись це робив Шарль де Голль. У 1965 році він вирішив, що французи не для того працюють, щоб тримати свої багатства в американських папірцях. Бо що таке долари? Це просто зелені фантики, які США друкують у необмеженій кількості та міняють на реальні ресурси. Де Голль вважав, що пора це припиняти, і заявив: Франція хоче золото.
А за Бреттон-Вудською системою США були зобов’язані міняти долари на золото за фіксованим курсом – 35 баксів за унцію.
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Франція почала масово обмінювати свої долари, вивозити золото кораблями з Форт-Нокса та повертати його у французькі сховища. Американці нервували, але нічого зробити не могли: самі ж придумали правила.
У підсумку США довелося скасовувати золотий стандарт у 1971-му, бо якби всі почали копіювати французів, американські скарбниці спорожніли б за лічені роки.
Чи здатен Макрон на такий рівень фронди? Теоретично так. Практично – поки важко сказати. Але якщо хтось у Європі й може знову кинути виклик США, то це французький президент. Бо традиції – це святе.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
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