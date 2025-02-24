Раптом хороші новини.

По-перше, буде новий канцлер Німеччини. Гарний такий, правильний.

По-друге, зовнішньополітична частина пресконференції Зеленського виявилася на диво нормальною. Все він добре сказав, зокрема й те, що нехрєн записувати вчорашній подарунок як сьогоднішній борг. "Не по-пацанськи" виходить. Отже, як тоді у Парижі наш пацан не "прогнувся" під Путіна, так тепер намагається не "прогнутися" під Трампа. Але тут все ж таки є шанси зрештою до чогось добазаритися.

До речі, про Трампа.

Як хибно було б взяти одного Суркова (або Патрушева, або Дугіна) і видати його погляди за "справжню основу політики Путіна", так хибно брати якусь одну групу в оточенні Трампа і видавати її настанови за "справжню основу політики Білого Дому" (а таких матеріалів за останні пару тижнів було вдосталь).

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Насправді Трамп спирається на дуже різношерстну коаліцію політичних сил, серед яких є MAGA, "техноолігархи", "Нова апостольська реформація" тощо.

Інтереси в них частково збігаються, частково різні чи навіть діаметрально протилежні; при цьому представники кожної з цих різних сил цілком можуть вважати, що саме вони є мейнстримом, а союзників по коаліції вони просто використовують як засоби (так в Німеччині 1930-х років промисловці думали, що використовують ідеологів націонал-соціалізму, а ці ідеологи були впевнені, що це вони використовують промисловців).

Трамп же, як справжня "політична тварина", використовує їх всіх та, майже напевно, не поділяє до кінця цілей жодної, а думає лише про те, як перетворити чотири найближчих роки на найграндіозніше політичне шоу в історії людства, складене з суцільних "перемог Найвеличнішого" (ні, це не про Зеленського). Тому Трамп буде хапатися за будь-що, що вабить його як "історія успіху", і уникати будь-чого, від чого тхне "історією неуспіху".

Здається, на Банковій це теж розуміють і навіть намагаються використовувати.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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