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РФ запустила по Україні дрони: ситуація ввечері 3 березня
Увечері понеділка, 3 березня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
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Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:39 перші безпілотники заходили через Запорізьку область.
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