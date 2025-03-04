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В ISW припустили, як Росія скористається зупинкою допомоги США Україні

Світлана Кравченко
4 березня, 2025 вiвторок
07:37
Війна з Росією прапор Росії

Російські офіційні особи висловили впевненість, що США незабаром припинять військову допомогу Україні, а це, на їхню думку може забезпечити повну перемогу Росії у війні

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, ексміністр закордонних справ Австрії та нинішній керівник Центру геополітичної обсерваторії Санкт-Петербурзького державного університету з ключових питань Росії (GORKI) Карін Кнайссль заявила 1 березня, що "Росія перемогла в тому сенсі, що вона не зазнала поразки".

Депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що його надихає перспектива того, що Зеленський "вже втратив левову частку зброї та грошей, наданих Сполученими Штатами".

Російські посадовці, такі як заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та лідер російської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов, стверджували, що адміністрація Трампа може зміцнити свою позицію щодо України лише скороченням допомоги Україні.

Деякі російські чиновники неправдиво припустили, що адміністрація Трампа офіційно визнала, що миру в Україні можна досягти, лише дозволивши Росії перемогти.  Лідер російської Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Леонід Слуцький заявив, що Трамп нарешті усвідомив, що "мир буде забезпечений перемогою Росії" на полі бою та на дипломатичній арені - те, про що Трамп не сказав. Інтерпретація Слуцьким політики США узгоджується з нещодавніми відмовами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від припинення вогню та будь-яких поступок Росії для досягнення міцного миру в Україні. 

Російські офіційні особи також безпідставно припускали, що уряд США силою усуне Зеленського з посади, підтримуючи давню мету Кремля – обезголовити український уряд.  Депутат Держдуми Росії Олексій Чепа натякав, що Сполучені Штати "якимось чином приберуть Зеленського". 

Також аналітики зазначать, що у РФ намагаються використати зустріч у Білому домі як зброю, стверджуючи, що Трамп повністю змінив позицію Росії проти України та Європи. Однак їх обережне формулювання свідчить про те, що навіть Кремль не впевнений у справедливості цих тверджень.  

"Кремль, ймовірно, сподівається запевнити свій власний народ у тому, що повна перемога можлива, використовуючи серйозні занепокоєння, які зустріч у Білому домі викликала в Європі та Україні, щоб підірвати волю України продовжувати опір і волю Європи продовжувати підтримувати Україну", - наголосили в ISW.

  • Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
США
допомога США Україні
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