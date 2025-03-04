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Окупанти масово переміщують через Маріуполь вантажівки з Бердянського напрямку в бік Волновахи

Світлана Кравченко
4 березня, 2025 вiвторок
08:37
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували масове переміщення російських вантажівок із живою силою з Бердянського напрямку на північ Донецької області, а також підозрілу активність окупантів у морському порту міста

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"В період з 20:00 до 23:20 фіксували велике переміщення військових вантажівок, у тому числі з використанням "цивільних" тягачів (кабін) з Бердянського напряму на північ Донецької області", - розповів він. 

Зазначається, що частину вантажівок окупантів маркована "V" у квадраті, а ще частина без міркувань. 

За даними Андрющенко, російська техніка частково рухалася організованими колонами по три-п’ять одиниць, частково - ні. 

"Загалом лише в цей проміжок часу нараховано понад 25 транспортних засобів, з них не менш 5 з живою силою та не менш 7 великого габариту та вантажності. Все проїхало в напрям Волновахи по трасі Маріуполь - Донецьк", - розповів керівник  Центру вивчення окупації.

Крім того, він повідомив про фіксування два дні поспіль підозрілої активності вантажного перевезення в порт. Зокрема, окупанти привозять цистерни та криті фури не для сипучих вантажів. 

"У комплексі є підозра початку використання нових складів в районі причалів колишнього ОРЗ (Судноремонтного заводу) у військових ланцюгах постачання. Спостерігаємо та намагаємось встановити деталі. Давно не спостерігали такого великого руху", - підкреслив Андрющенко.

  • Нещодавно повідомлялося, що на під’їзді до Маріуполя з боку Росії загарбники одночасно риють укріплення та проводять укладу високовольтних кабелів.
Теги:
Новини
Маріуполь
військові
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Волноваха
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