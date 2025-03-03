У Ростовській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА на нафтобазу

Про це пише тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, внаслідок атаки БПЛА в Чортківському районі сталося загоряння на нафтопроводі.

"На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйовано. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - йдеться у дописі.

Він також додав, що через падіння уламків дронів сталося також загоряння складу на території промислового об'єкта в селі Сохранівка Чортківського району.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, на місці перебувають пожежники, вони розпочали ліквідацію загоряння, однак через сильний вогонь зробити це важко.