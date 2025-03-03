У Ростовській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА на нафтобазу
У селищі Чертково Ростовської області РФ горить нафтобаза. Росіяни скаржаться на нібито атаку безпілотників
Про це пише тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.
За його словами, внаслідок атаки БПЛА в Чортківському районі сталося загоряння на нафтопроводі.
"На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйовано. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - йдеться у дописі.
Він також додав, що через падіння уламків дронів сталося також загоряння складу на території промислового об'єкта в селі Сохранівка Чортківського району.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, на місці перебувають пожежники, вони розпочали ліквідацію загоряння, однак через сильний вогонь зробити це важко.
- У ніч проти 3 березня у Росії заявили про вибухи на нафтопереробному заводі в Уфі. Перед цим місцеві чули нібито звуки безпілотника.
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