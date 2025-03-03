У Німеччині автівка влетіла у натовп: є загиблі та поранені
У понеділок, 3 березня, у німецькому місті Мангейм автівка на великій швидкості в'їхала у натовп. Унаслідок цього є загиблі та поранені
Про це повідомляють Bild, Spiegel i Mannheim 24.
Зазначається, що правоохоронці перекрили центр міста, а місцевим жителям надійшло повідомлення із закликом уникати місце події. За даними ЗМІ, підозрюваного вже затримали.
Станом на 15:00 відомо про двох загиблих і поранених.
Довідка. Мангейм є другим за величиною містом у Баден-Вюртемберзі. Так званий карнавальний ринок з каруселями та ятками мав працювати в центрі міста до вівторка. Там проживають близько 320 тис. людей.
- 21 лютого в ізраїльському місті Бат-Ям вибухнули три автобуси. У відповідь прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ провести операцію на Західному березі річки Йордан.
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