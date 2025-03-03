У Німеччині автівка влетіла у натовп: є загиблі та поранені

Про це повідомляють Bild, Spiegel i Mannheim 24.

Зазначається, що правоохоронці перекрили центр міста, а місцевим жителям надійшло повідомлення із закликом уникати місце події. За даними ЗМІ, підозрюваного вже затримали.

Станом на 15:00 відомо про двох загиблих і поранених.

#MA0303 #Mannheim:

Bitte seht davon ab, Videos vom Tathergang oder dem noch laufenden Einsatz zu teilen. Es wird in kürzester Zeit ein #Hinweisportal eingerichtet, dort kann Bild- und Videomaterial für Ermittlungszwecke hochgeladen werden.



Danke für Eure Mithilfe! https://t.co/pIFEw0lXDM — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Довідка. Мангейм є другим за величиною містом у Баден-Вюртемберзі. Так званий карнавальний ринок з каруселями та ятками мав працювати в центрі міста до вівторка. Там проживають близько 320 тис. людей.