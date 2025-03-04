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У Австралії помер донор, кров якого врятувала понад 2,4 млн немовлят

Ольга Бабишена
4 березня, 2025 вiвторок
01:42
Світ донор крові

Австралієць Джеймс Гаррісон, який що два тижні упродовж 63 років здавав кров, помер у віці 88 років: за життя він врятував понад 2,4 мільйона немовлят

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Про це пише BBC.

Джеймс Гаррісон помер у будинку для людей похилого віку в Новому Південному Уельсі, Австралія. Його не стало уві сні у віці 88 років.

Вказано, що в Австралії Гаррісон був відомий, як "людина із золотою рукою", оскільки його кров містила рідкісне антитіло Anti-D, яке використовують для виготовлення ліків, які вводять вагітним, чия кров має відмінний резус від крові дитини. 

За даними служби крові австралійського Червоного Хреста, Гаррісон пообіцяв стати донором після переливання крові під час серйозної операції, яку він переніс у 14 років. Він почав здавати плазму крові у 18 років і продовжував це робити кожні два тижні до 81 року, врятувавши  понад 2,4 мільйона немовлят. 

У 2005 році він встановив світовий рекорд за кількістю зданої плазми крові, яким поступився у 2022 році, коли його обігнав американець. 

  • У лікарнях Львова та області бракує донорської крові 2 і 4 груп з позитивним і негативним резусом. Закликають до донації осіб, яким є 18 років вагою не менше 50 кг і без хронічних захворювань. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Медицина
Австралія
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