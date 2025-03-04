Може, Трамп і сам не дуже радий, що обіцяв швидко закінчити конфлікт, однак зараз склалася ситуація, в якій продовження війни та нерозуміння того, як її реалістично завершити, стало для Трампа реальною політичною проблемою, пов'язаною із ймовірними репутаційними втратами. І Трампу, звичайно, хочеться запобігти такому розвитку подій.

Звісно, після скандалу в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським можна було б вважати, що американський президент поставить хрест принаймні на можливості домовленості з Києвом щодо угоди про рідкісноземельні метали. Однак тепер Трамп говорить, що цю угоду не можна назвати мертвою та обіцяє розповісти деталі під час свого виступу перед американським конгресом.

І очевидно, що цю угоду Трамп хотів би презентувати як досягнення своєї адміністрації, як приклад того, як він вміє повертати гроші, які нібито без будь-яких важливих підстав витратив на допомогу Україні його попередник Джозеф Байден. Але Зеленському Трамп радить продемонструвати ще більше, що він цінує підтримку, яка надана Україні Сполученими Штатами.

Як ми розуміємо, формула продемонструвати більшу вдячність відрізняється від порад просити вибачення перед американським президентом, які робили Зеленському представники адміністрації Трампа відразу після того, як відбулася сварка між президентом України та президентом Сполучених Штатів, а також віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.

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Трамп знову говорить, що Сполучені Штати бажають якнайшвидшого закінчення війни в Україні, а не затягування конфлікту на роки. Таким чином Трамп коментує слова українського президента про те, що до закінчення війни ще дуже-дуже далеко. І за великим рахунком він вже коментував цю заяву Зеленського у соціальних мережах.

Вона йому дуже не сподобалася, однак виникає елементарне питання: А яким чином Дональд Трамп сьогодні збирається допомагати швидкому закінченню російсько-української війни, про прагнення до якого сказав у тих самих соціальних мережах і президент України?

Трамп говорить, що і росіяни, і українці втомилися від війни й бажають миру. Це чудове гасло, але, звичайно, воно не підтверджується жодною конкретикою. Тому що абсолютно недостатньо, щоб президент України говорив, що він хоче швидкого миру. І абсолютно недостатньо для цього, щоб президент України говорив, що він вдячний Трампу за підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні.

Для того, щоб припинилася війна, потрібно, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін погодився хоча б на тимчасове перемир'я. А ніяких підстав вважати, що Путін дійсно буде погоджуватися із таким варіантом розвитку подій нині ми не бачимо.

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І таким чином ми знову зустрічаємося із досить умовною заявою Дональда Трампа, за якою немає жодної реальної конкретики. Однак, знову таки, американський президент не збирається це визнавати. І тут є дві важливі умови, які для нього можуть вважатися шляхом до завершення російсько-української війни.

Перша умова — це те, що Трамп буде давати менше зброї Україні. І він сказав, що поки ще не ухвалив рішення про те, як буде виглядати подальший режим постачання зброї. Тобто може бути ситуація, коли американський президент ухвалить це рішення, щоб Україна не отримала ту зброю, за яку вже були виділені гроші Конгресом Сполучених Штатів, і яка була закуплена в період перебування при владі президента Байдена.

А інший досить важливий інструмент — це скасування санкцій проти Російської Федерації. Тобто людина, яка збиралася діяти з позиції сили та всім розповідала, як Америка знову стане великою, насправді буде діяти у стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним з позиції пряника. З позиції бажання продемонструвати, що Сполучені Штати готові йти на зустріч забаганкам Російської Федерації, що головна задача Дональда Трампа та його соратників зробити Росію знову великою.

У будь-якому разі вже зараз медіа підкреслюють, що адміністрація Трампа розглядає це питання про скасування частини санкцій, накладених на Російську Федерацію. Мова йде про найбільш важливих для Володимира Путіна олігархів, які є гаманцями російського президента. Тобто спочатку розв'язати особисті проблеми Путіна, а вже потім думати про те, як розв'язати проблеми Росії.

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І Трамп сказав, що він готовий розв'язати проблеми з оборудками, щоб закінчити російсько-українську війну. Однак, зараз виникає досить важливе питання, в якій черговості будуть здійснюватися ці рішення американської адміністрації. Тобто чи буде скасування санкцій проти російських олігархів, а також кампаній важливих для посилення російського режиму, відбуватися в обмін на якісь дії Володимира Путіна на російсько-українському фронті, скажімо, на оголошення перемир'я, хоча б тимчасового, на припинення обстрілів української цивільної інфраструктури та мирних міст і селищ. Або спочатку Трамп буде скасовувати санкції, які неприємні для президента Російської Федерації та його найближчого оточення, а вже потім сподіватися, що Путін піде на нові поступки американській адміністрації.

В цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що така політика буде лише демонстрацією чергової слабкості Дональда Трампа та його соратників, і тільки збільшить апетити й Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки і з погляду посилення їхньої воєнної та економічної агресії в різних регіонах світу. Ну, і також значно послабить вплив самих Сполучених Штатів, перетворюючи головну державу демократичного світу на геополітичного ліліпута, який просто намагається якимось чином сподобатися двом лідерам, які будуть в такому разі визначати долю світу у 21-му сторіччі.

І все це під гаслом відірвати Росію від Китайської Народної Республіки, що насправді і є головною метою адміністрації Трампа. В цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що Україна є тільки проблемою на шляху до намагання досягти цієї абсолютно ілюзорної та нереалістичної мети, яка і визначає логіку дій американського президента після того, як він почав знову працювати в Овальному кабінеті.

І, як на мене, і щодо перемир'я, і щодо можливості відірвати Російську Федерацію від Китайської Народної Республіки на Дональда Трампа чекає запрограмоване фіаско. Ну, до речі, з перемир'ям все ж таки більше шансів, враховуючи економічну ситуацію Росії. От з намаганням зруйнувати російсько-китайський союз Трампа очікує досить серйозне та очевидне розчарування.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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