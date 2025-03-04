"Підтримка США є як ніколи важливою для українського народу": Рада звернулася до Трампа
Верховна Рада України ввечері 3 березня опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу
Про це йдеться на сайті ВРУ.
Рада подякувала США підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на передовій.
"Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу щодо всебічного відновлення світового лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов’язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями", - йдеться у повідомленні.
У ВРУ наголосили, що підтримка США зараз є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки і оборони України. Крім того, вона сприяє збереженню безпеки та стабільності на всьому європейському континенті.
Наголошено, що українці більше за всіх у світі прагнуть миру та вірять, що внесок Трампа і його миротворчі зусилля "будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу".
"Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин", - вказано у зверненні.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.
- 4 березня ЗМІ повідомили, що Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
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