"Підтримка США є як ніколи важливою для українського народу": Рада звернулася до Трампа

Про це йдеться на сайті ВРУ.

Рада подякувала США підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на передовій.

"Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу щодо всебічного відновлення світового лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов’язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями", - йдеться у повідомленні.

У ВРУ наголосили, що підтримка США зараз є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки і оборони України. Крім того, вона сприяє збереженню безпеки та стабільності на всьому європейському континенті.

Наголошено, що українці більше за всіх у світі прагнуть миру та вірять, що внесок Трампа і його миротворчі зусилля "будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу".

"Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин", - вказано у зверненні.