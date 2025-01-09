За одне порушення три покарання: нардепка Янченко про те, як штрафи вбивають оборонно-промисловий комплекс

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі потрібно міняти й законодавство, тому що у країні, що воює, держава та державні замовники системно дискримінують українських виробників озброєння. Ніякі обмеження, в які загнаний український виробник, не поширюються на іноземні компанії з оборонно-промислового комплексу", - зауважила Янченко.

За словами народної депутатки України, український виробник озброєння стикається з низкою обмежень, починаючи з того, що державний замовник штучно обмежує прибуток компаній, який в середньому становить лише 5-7%. Заборонений експорт озброєння заганяє український оборонно-промисловий комплекс у монополію замовника, коли держава диктує будь-які умови. Окрім цього, існують жорсткі штрафи. У законодавстві є багато колізій та норм, що дублюють одна одну.

"Зокрема, якщо говорити про таке порушення, як порушення строків постачання озброєння, то за нього накладається одразу три штрафи. Тобто за одне порушення три покарання - це юридичний нонсенс. Це суперечить юридичній логіці й здоровому глузду. І насправді це вбиває оборонно-промисловий комплекс. За перший же місяць прострочення накладається 13% штрафу. Тобто не може жоден бізнес платити штраф у два рази більший, ніж свій прибуток", - наголосила Янченко.