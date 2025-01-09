Британія та союзники передадуть Україні 30 тис. безпілотників

Про це йдеться на сайті британського оборонного відомства.

Вказано, що оголошення зробили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на засіданні оборонної контактної групи"Рамштайн" у Німеччині.

За їхніми словами, Коаліція дронів, очолювана Британією та Латвією, уклала контракти на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів, тож Україна отримає 30 тисяч безпілотників. Їх профінансували Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

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"Ці найсучасніші безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним Силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для завдання ударів по позиціях і бронетехніці противника", - йдеться у повідомленні.