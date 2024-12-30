Латвія передасть Україні понад тисячу безпілотників різних типів

Про це він написав у Х.

"Спільно з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Чергова партія з понад 1000 дронів готова до передання", – зазначив Спрудс.

Міністр також нагадав, що Латвія разом із Великою Британією очолює коаліцію з постачання безпілотників. За його словами, у 2025 році планує виділити ще 20 млн євро на закупівлю дронів у межах цієї ініціативи.

Together with Latvian ???????? drone manufacturers, we continue to support Ukraine ????????. The latest shipment, consisting of more than 1,000 combat drones of various types, has been prepared. The Drone Coalition is led by Latvia and Great Britain ????????. In 2025, Latvia will allocate another… pic.twitter.com/lxCYCC3Ls7 — Andris Spruds (@AndrisSpruds) December 28, 2024