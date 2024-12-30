Латвія передасть Україні понад тисячу безпілотників різних типів
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 28 грудня заявив, що країна підготувала для передачі Україні нову партію дронів, що налічує понад 1000 бойових безпілотників різних типів
Про це він написав у Х.
"Спільно з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Чергова партія з понад 1000 дронів готова до передання", – зазначив Спрудс.
Міністр також нагадав, що Латвія разом із Великою Британією очолює коаліцію з постачання безпілотників. За його словами, у 2025 році планує виділити ще 20 млн євро на закупівлю дронів у межах цієї ініціативи.
- Як повідомлялося раніше, країни-учасниці Міжнародної коаліції безпілотників до кінця 2024 року виділяють для підтримки українських Збройних Сил 1,8 мільярда євро.
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