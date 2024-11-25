Міжнародна коаліція безпілотників цьогоріч виділить для України €1,8 млрд

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров з посиланням на партнерів з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - наголосив Умєров.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Так, Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів — на закупівлі у вітчизняній промисловості, та 5 мільйонів - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники - це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України", - зазначив Умєров