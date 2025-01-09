Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Вийшов трейлер українського детективного трилеру "Дім за склом"

Вийшов трейлер українського детективного трилеру "Дім за склом"

Дар'я Тарасова
9 січня, 2025 четвер
16:04
Кіно

Дистрибʼютор FILM.UA оприлюднив офіційний трейлер фільму Тараса Дроня "Дім за склом", в українських кінотеатрах стрічка стартує 30 січня

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Зʼявився офіційний трейлер українського детективного трилеру "Дім за склом", міжнародна прем’єра якого відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі у 2023 році.

Фільм розповідає про амбітну архітекторку Вікторію, яка стикається з найскладнішими викликами у своєму житті. Після зникнення доньки Аліси, яку підозрюють у збуті наркотиків, Вікторія починає власне розслідування, проте поступово стикається з необхідністю заглянути вглиб себе. Їй доведеться боротися за репутацію, захистити доньку від звинувачень і не втратити шанс реалізувати важливий професійний проєкт. Вікторія відчайдушно намагається довести невинуватість доньки.

"Дім за склом" — це історія про спроби втекти від відповідальності, які перетворюють, здавалося б, впевнену й врівноважену жінку на безжалісну й одержиму контролем особу, готову пожертвувати всім заради збереження свого ідеального життя.

Режисером виступив Тарас Дронь, у фільмі зіграли Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.

В українських кінотеатрах фільм зʼявиться 30 січня.

 

 

Теги:
Новини
Культура
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Володимир Раков
Автор Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
На війні загинув хореограф і переможець "Танцюють всі!" Володимир Раков - воїн 24-ї ОМБр
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+4.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.19
    Купівля 42.19
    Продаж 42.83
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 січня
16:38
дрони
Британія та союзники передадуть Україні 30 тис. безпілотників
16:30
Руслан Стефанчук
"У них є коннект": Стефанчук заявив, що Зеленський готовий до діалогу з Трампом
16:29
Оновлено
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Зеленський на засідання "Рамштайну" закликав розмістити в Україні партнерські контингенти
16:24
Ексклюзив
окупанти
Росіяни не встигають поповнювати ресурси: ЗСУ перетворили їхнє знищення на промисловий конвеєр, - Братчук
16:05
Руслан Стефанчук
"Він скористався своїм правом, як народний депутат": Стефанчук про появу Тищенка в Раді
16:03
OPINION
блог Владислав Фарапонтов
Зеленський намагається пояснити цивілізаційну різницю між нами та Росією
15:59
російські військові окупанти
Росіяни активізували мобілізацію на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, – ГУР
15:54
Оновлено
Рамштайн 9 січня 2025 р
Остін оголосив про останній пакет допомоги для України від США за Байдена
15:52
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це черговий переговорний фінт: експерт-міжнародник Краєв про заяви Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами
15:35
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Атака РФ по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 116
15:32
Партнерський матеріал
ліміт на карткові перекази
Встановлення лімітів на карткові перекази: в Асоціації українських банків розповіли, для чого це потрібно та чи вплинуть обмеження на пересічних громадян
15:31
"Сьогун"
Оголошено номінантів на премію Гільдії акторів США, найбільше - у "Wicked: Чародійка" та "Шьоґун"
15:30
Олександр Мережко
"Якщо ми хочемо повернути людей, треба створювати позитивні стимули": нардеп Мережко про повернення українців з-за кордону
15:19
військовий
Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня
15:12
Кароль Навроцький
Кандидат у президенти Польщі Навроцький заявив, що наразі "не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО"
15:09
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський розповів, що містить законопроєкт про базову військову підготовку
15:06
Ексклюзив
Рамштайн
Мене насторожила одна заява: військовий експерт Снєгирьов про зустріч "Рамштайн-25"
14:52
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждалі
14:45
Саакашвілі суд
"Грузинська мрія" планує створити слідчу комісію "з розслідування злочинів уряду Саакашвілі"
14:00
OPINION
Трамп реаліст, він розуміє, що ідеальна картина світу — не з фільмів Голлівуду
13:54
Рамштайн 9 січня 2025 р
На "Рамштайні" затвердили дорожні карти, що визначають стратегічні цілі України до 2027 року
13:36
Верховна Рада
Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія
13:27
"Дедпул і Росомаха"
Менше, ніж до коронавірусу: Касові збори фільмів по всьому світу принесли в 2024 році $30 млрд
13:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Питання Гренландії і Панами варто розглядати крізь призму боротьби з амбіціями Китаю, - політолог Желіховський
12:40
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
"Потребує коригування": нардепка Савчук про законопроєкт щодо виплат сім’ям загиблих добровольців
12:37
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі заявила, що продовжуватиме виконувати функції президента Грузії
12:28
У 2024 році ЗСУ отримали озброєння на майже €538 млн завдяки "данській моделі"
12:26
Оновлено
Вірменія
Вірменський уряд схвалив проєкт закону про початок процесу вступу країни до ЄС: у Кремлі відреагували
12:26
Оновлено
Пожежі, Лос-Анджелес
Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі, знищені житлові будинки, в окрузі Лос-Анджелес евакуюють тисячі людей
12:16
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни на ТОТ Луганщини майже щодня вкорочують собі вік, - ОВА
12:10
Актор Олександр Рудинський розповів про зйомки в серіалі "Агентство" від Paramount+, спродюсованому Клуні
12:00
OPINION
Чим небезпечна безапеляційна віра у Трампа
11:54
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі до Білорусі залетіли щонайменше чотири російські "шахеди", - Гаюн
11:50
поранення, протезування
Мінсоцполітики створило онлайн-платформу про державну програму протезування
11:38
ЗСУ
Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку
11:17
електроенергія
Споживання електроенергії стабілізувалось: ситуація в енергосистемі станом на 9 січня
11:04
Родини українських військовополонених провели акцію біля Верховної Ради
11:00
тарифи на електроенергію, лічильник
У мережі пишуть про перегляд тарифів на електроенергію: у Міненерго заявили про фейк
10:36
Олексій Чернишов
Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу на оборонних підприємствах з бронюванням, - міністр Чернишов
10:21
Ексклюзив
Покровськ
Окрім Покровського напрямку, є ще три важливі точки, де росіяни сподіваються досягнути успіху, - військовий експерт Жмайло
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV