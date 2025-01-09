Вийшов трейлер українського детективного трилеру "Дім за склом"

Про це повідомляє Держкіно.

Зʼявився офіційний трейлер українського детективного трилеру "Дім за склом", міжнародна прем’єра якого відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі у 2023 році.

Фільм розповідає про амбітну архітекторку Вікторію, яка стикається з найскладнішими викликами у своєму житті. Після зникнення доньки Аліси, яку підозрюють у збуті наркотиків, Вікторія починає власне розслідування, проте поступово стикається з необхідністю заглянути вглиб себе. Їй доведеться боротися за репутацію, захистити доньку від звинувачень і не втратити шанс реалізувати важливий професійний проєкт. Вікторія відчайдушно намагається довести невинуватість доньки.

"Дім за склом" — це історія про спроби втекти від відповідальності, які перетворюють, здавалося б, впевнену й врівноважену жінку на безжалісну й одержиму контролем особу, готову пожертвувати всім заради збереження свого ідеального життя.

Режисером виступив Тарас Дронь, у фільмі зіграли Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.

В українських кінотеатрах фільм зʼявиться 30 січня.