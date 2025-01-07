Вибори до антикорупційної ради при Міноборони відбулися

Про це написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

"Успішно провели онлайн-вибори до Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України", - зазначила вона.

Чиновниця нагадала, що перше голосування довелось перенести через збій системи.

"DDoS-атака, у тому числі з боку ворога, який у себе чесні вибори провести не може, нас не зупинила. Під час голосування ми заблокували понад 1,1 млн запитів на сервер, що становили потенційну DDoS-атаку (з них понад 300 тис. з білоруських IP-адрес). Завдяки роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти зловмисникам не вдалось скомпрометувати результати голосування", - наголосила вона.

Ветеран Юрій Гудименко оприлюднив неофіційні результати голосування Найбільшу кількість голосів, понад 65 тис., набрав саме він.

Також попередньо до Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони потрапляють Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.

Гудименко наголосив, що результати має ще затвердити і викласти Міністерство оборони.

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15 членів ради, обрані українським суспільством, аналізують корупційні ризики в оборонних закупівлях та надавали рекомендації Міноборони. Перше скликання ради активно підтримувало реформу харчових закупівель для ЗСУ, просувало ідею створення наглядових рад для закупівельних агенцій Міноборони, проводило власні розслідування гучних корупційних кейсів тощо.

Хто йшов на вибори?

40 кандидатів від 19 громадських об’єднань взяли участь у конкурсі.

Серед них - ветерани російсько-української війни, громадські діячі Юрій Гудименко та Олег Чернов; волонтерка та голова БФ «БОН», радниця Головнокомандувача ЗСУ Залужного в 2022-2024 рр. Ореста Бріт; журналістка видання "Цензор.Нет" Тетяна Ніколаєнко; юристка та учасниця Ради громадського контролю НАБУ Анастасія Шуба; співзасновниця і голова організації НАКО, що бореться з корупцією в сфері нацбезпеки, Олена Трегуб та інші.

Список учасників

Антикорупційна сокира: Олена Нишпорка,

Микита Соловйов,

Анастасія Шуба Асоціація правників України: Андрій Романчук Благодійний фонд «Благодійне об’єднання нації»: Ореста Бріт, колишня радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, волонтерка Бюро протидії корупції: Сергій Русаков Ветеранська сокира: Юрій Гудименко

Микита Штанков Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції: Рудольф Акопян Детектор влади: Вероніка Гришко,

Анна Юрченко Захист-Є: Руслан Мельник Київська спілка ветеранів війни з Росією: Олександр Олівінський,

Олексій Свинаренко Народний антикорупційний нагляд: Роман Кутний

Олег Розум Національний антикорупційний центр України: В’ячеслав Левченко,

Тетяна Рибалко Національний центр правозахисту: Ганна Плоска,

Давид Пшеничний,

Єлизавета Яциняк Незалежна антикорупційна комісія: Максим Костецький,

Тетяна Ніколаєнко,

Олена Трегуб Разом проти корупції: Ігор Корольов

Євгенія Рябека,

Євгеній Слесаренко Спілка офіцерів України: Остап Осінчук Стейтвотч: Катерина Мітєва,

Інна Попович, Українське правниче товариство: Віктор Біщук,

Віталій Масюк,

Олег Чернов, Фундація ДЕЮРЕ: Анна Калинчук, Центр протидії рейдерству та корупції: Олександр Геращенко,

Геннадій Кривошея,

Богдана Ярова Центр суспільного контролю: Катерина Даценко,

Антон Микитюк,

Віктор Прудковський

