У полоні росіян залишаються понад 1300 морських піхотинців

Про це повідомили на пресконференції до тисячного дня полону морських піхотинців, на якій побувала кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

За словами співзасновниці та голови Асоціації "Сила морської піхоти" Анастасії Савової, наразі достеменно невідомо, скільки насправді морських піхотинців можуть перебувати у російських в’язницях та вважаються безвісти зниклими

Савова розповіла, що понад 100 морських піхотинців незаконно засуджені й отримали великі вироки. Чи не кожен другий військовополонений у критичному стані через неналежні умови перебування та ненадання медичної допомоги.

"Мій батько перебуває в полоні вже понад тисячу днів. Він хворий на туберкульоз, в нього гниють ноги. Але мені невідомо, куди його перемістили, чи живий він зараз. Це додатково важко не знати, де перебуває людина і що з нею. В Росії понад 200 місць утримання, але це відома кількість лише тих місць, звідки були звільнені українці. А таких вʼязниць може бути більше", - наголосила голова Асоціації.





Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими України Богдан Охріменко також розповів, що наразі з російського полону вдалося повернути 505 морських піхотинців. За його словами, основним джерелом інформації про місця позбавлення волі на території РФ є опитування звільнених з полону. Так в координаційному штабі дізнаються про кількість полонених та їхній актуальний стан.



“Міжнародний комітет Червоного Хреста приділяє недостатньо уваги до полонених українців. Їхні спроможності доволі незначні. Чекаємо на погодження медичних комісій півтора року, але безрезультативно. Проте є сподівання, що нові механізми, які зараз опрацьовуються, дадуть результат цього року", - сказав Охріменко.



Він додав, що найефективнішим шляхом повернення військовополонених є супровід держави-покровительки, якої в України наразі немає. У департаменті міжнародного права МЗС запевнили, що такі переговори наразі ведуться, утім перелік країн не озвучили.

Країна-покровителька матиме ті механізми, аби отримати інформацію про перебування військовополонених, їхній стан здоровʼя, сприятиме адвокації та буде присутньою на псевдосудах над українцями. Також це дозволить створити можливість для подальшого посередництва репатріації важкохворих полонених і здійснення ефективного обміну військовополонених.