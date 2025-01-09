Поліція затримала чоловіка, який з мачете та ножами намагався пройти в Капітолій
Співробітники поліції Капітолія затримали чоловіка, який намагався проникнути в будівлю з мачете та трьома ножами
Про це повідомляє поліція Капітолія.
Так, правоохоронці заарештували 44-річного Мела Хорна з Вашингтону через носіння небезпечної зброї.
Зазначається, що під час перевірки офіцери помітили мачете в сумці, яка проходила через рентгенівський апарат. Офіцери обшукали її та знайшли мачете і три ножі.
"Наші офіцери знають, що вони не можуть втрачати пильність ні на секунду. Саме ця постійна зосередженість і увага до деталей допомагає підтримувати безпеку в цьому кампусі", - сказав начальник поліції Капітолія Джей Томас Мангер.
Зауважимо, що у Капітолії виставлена труна з тілом колишнього президента США Джиммі Картера, з яким попрощаються 9 січня. Затримання сталося за кілька годин до візиту обраного президента Дональда Трампа до каплиці.
- 29 грудня помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.14 Купівля 42.14Продаж 42.75
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе