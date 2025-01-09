Поліція затримала чоловіка, який з мачете та ножами намагався пройти в Капітолій

Про це повідомляє поліція Капітолія.

Так, правоохоронці заарештували 44-річного Мела Хорна з Вашингтону через носіння небезпечної зброї.

Зазначається, що під час перевірки офіцери помітили мачете в сумці, яка проходила через рентгенівський апарат. Офіцери обшукали її та знайшли мачете і три ножі.

"Наші офіцери знають, що вони не можуть втрачати пильність ні на секунду. Саме ця постійна зосередженість і увага до деталей допомагає підтримувати безпеку в цьому кампусі", - сказав начальник поліції Капітолія Джей Томас Мангер.

Зауважимо, що у Капітолії виставлена труна з тілом колишнього президента США Джиммі Картера, з яким попрощаються 9 січня. Затримання сталося за кілька годин до візиту обраного президента Дональда Трампа до каплиці.