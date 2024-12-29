У віці 100 років помер 39-й президент США Джиммі Картер

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що про смерть колишнього лідера США повідомив його син Джеймс Картер III. Натомість він не назвав безпосередню причину.

1 жовтня 2024 року Картер став першим колишнім американським президентом, який дожив до 100 років. Торік у листопаді він втратив дружину, Розалін Картер, з якою прожив у шлюбі 77 років.

Від лютого 2023 року Картер перебував під паліативним доглядом у своєму будинку в Плейнсі, штат Джорджія. Останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.

Що відомо про Картера

Джиммі Картер - 39-й президент Сполучених Штатів Америки з 1977 до 1981 року, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року.

Під час свого правління Картер намагався заспокоїти різні конфлікти в усьому світі, найбільш помітно на Близькому Сході з підписанням Кемп-Девідських угод, повернення Панамського каналу до Панамі та підписання договору про скорочення ядерних озброєнь з Леонідом Брежнєвим.

Після свого президентства Картер зосередився на гуманітарній діяльності, благодійності та дипломатії. Крім того, він здобув визнання, отримавши Президентську медаль Свободи, став номінантом Пулітцерівської премії, номінантом на Нобелівську премію миру та володарем трьох премій "Греммі". На його честь названо підводний човен ВМС США та вид риби, що має наукову назву Etheostoma jimmycarter.