У США померла колишня перша леді Розалін Картер

Про це повідомив Центр Картера.

Зазначається, що колишня перша леді померла 19 листопада о 14:10 у своєму домі в Плейнс, штат Джорджія, у віці 96 років.

"Розалін була моїм рівноправним партнером у всьому, чого я коли-небудь досягав. Вона давала мені мудрі настанови та підбадьорювала, коли я цього потребував. Поки Розалін була на світі, я завжди знав, що хтось мене любить і підтримує", - сказав Джиммі Картер.

У неї залишилися діти - Джек, Чіп, Джефф і Емі - а також 11 онуків і 14 правнуків.