У США померла колишня перша леді Розалін Картер
У неділю, 19 листопада, у власному будинку в містечку Плейнс, штат Джорджия, померла дружина експрезидента Джиммі Картера Розалін
Про це повідомив Центр Картера.
Зазначається, що колишня перша леді померла 19 листопада о 14:10 у своєму домі в Плейнс, штат Джорджія, у віці 96 років.
"Розалін була моїм рівноправним партнером у всьому, чого я коли-небудь досягав. Вона давала мені мудрі настанови та підбадьорювала, коли я цього потребував. Поки Розалін була на світі, я завжди знав, що хтось мене любить і підтримує", - сказав Джиммі Картер.
У неї залишилися діти - Джек, Чіп, Джефф і Емі - а також 11 онуків і 14 правнуків.
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