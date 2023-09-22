Помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано

Про це повідомляє ANSA.

За інформацією джерела, експрезидент Італії Джорджо Наполітано помер о 19:45 у клініці Salvator Mundi, що у Римі. Останнім часом стан 98-річного політика погіршився. Кілька місяців він перебував у лікарні.

У середу італійські ЗМІ писали, що лікарі відключили Наполітано від апарату вентиляції легень.

"Уважний до кожної дрібниці, невтомний працівник, глибоке знання парламентського життя та політичної динаміки всієї історії республіки", - описують журналісти Джорджо Наполітано.

Хто такий Джорджо Наполітано

11-й президент Італії. У 2013 році Джорджо Наполітано став першим в історії Італійської Республіки, кого переобрали на другий термін. Проте у 2015-му він пішов у відставку достроково - за віком - на той момент йому було 89 років.

Мав прізвисько "Re Umberto" (Король Умберто), через свою схожість з королем Умберто II, та аристократичні манери.