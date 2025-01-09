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Сили оборони за добу ліквідували 1430 окупантів, 17 танків і 86 БПЛА
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1430 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це 9 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21 765 (+36) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3686 (+5) од.
Дані уточнюються.
- 7 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по російських морпіхах у Курській області.
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