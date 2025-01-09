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Сили оборони за добу ліквідували 1430 окупантів, 17 танків і 86 БПЛА

Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
07:19
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1430 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння

Зміст

Про це 9 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 803 100 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9731 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21 765 (+36) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3686 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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