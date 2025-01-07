ЗСУ вдарили по командному пункту російських морпіхів на Курщині

Про це повідомляє Генштаб.

Під удар потрапив командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташований у районі населеного пункту Біла (Курська область).

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ. ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань РФ, які загрожують безпеці громадян України", - пише Генштаб.