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З початку доби на фронті зафіксували 128 боєзіткнень: РФ зосереджує зусилля на Покровському та Курахівському напрямках

Ольга Бабишена
7 січня, 2025 вiвторок
17:12
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби 7 січня, відбулося 128 бойових зіткнень: російські окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Кучерівка, Славгород, Бачівськ Сумської області і Семенівка та Галаганівка Чернігівської області.  

Ситуація на основних напрямках 

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три штурми ворожих військ поблизу Тихого. Одне бойове зіткнення триває дотепер.  

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки та Петропавлівки.  

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Першотравневе, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Іванівка та Терни. Три боєзіткнення наразі тривають.  

Сьогодні на Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував в напрямку Білогорівки, одне боєзіткнення продовжується.  

На Краматорському напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів в районах Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.  

На Торецькому напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває один бій.  

За підтримки авіації на Покровському напрямку ворог 28 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень.  

Йдуть запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Курахового та Дачного протягом дня наші оборонці відбивали 14 атак противника.  

На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопільське, Новосілка та Привільне, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.  

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника.  

На Курщині українські захисники відбивали 27 атак загарбників, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема, шість - із реактивних систем залпового вогню.  

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в ситуації не відбулося.  

  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 7 січня, російська окупаційна армія втратила на фронті 800 тисяч своїх військових. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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