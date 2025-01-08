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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1660 військових, 4 танки і 19 артсистем

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1660 військових, 4 танки і 19 артсистем

Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
07:26
Війна з Росією покинута росіянами техніка і награбоване

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1660 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9714 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 205 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21 729 (+19) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 727 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 3014 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 307 (+81) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3681 (+0) од.

Дані уточнюються.

 


 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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