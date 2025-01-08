Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1660 військових, 4 танки і 19 артсистем
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1660 військових армії РФ та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9714 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 205 (+16) од,
- артилерійських систем – 21 729 (+19) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1038 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 727 (+19),
- крилаті ракети ‒ 3014 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 307 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3681 (+0) од.
Дані уточнюються.
- 7 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по російських морпіхах у Курській області.
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