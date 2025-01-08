Зеленський домовився з еміром Катару далі працювати над поверненням викрадених РФ українських дітей

Про це президент України повідомив у telegram.

"Провів розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги. Домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією", - зазначив Зеленський.

Також під час розмови йшлося про співпрацю щодо підтримки Сирії.

"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - додав президент України.