Зеленський домовився з еміром Катару далі працювати над поверненням викрадених РФ українських дітей
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зокрема, домовилися працювати над поверненням викрадених Росією українських дітей
Про це президент України повідомив у telegram.
"Провів розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги. Домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією", - зазначив Зеленський.
Також під час розмови йшлося про співпрацю щодо підтримки Сирії.
"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - додав президент України.
- Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва й Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.
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