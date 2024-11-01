Катар, Ватикан і ПАР готові стати посередниками в переговорах про повернення в Україну депортованих дітей

Про це, як повідомили в Офісі президента заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Хочу подякувати Катару, Ватикану та Південній Африці за те, що вони будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей. Також хочу подякувати Катару й Литві за те, що вони будуть транзитними країнами для повернення цих дітей додому. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за те, що вони залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими", – сказала Мелані Жолі після міністерської конференції з людського виміру Формули миру, що відбулася в Монреалі.

Окрім того, під час конференції вирішили сформувати групу країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

Також учасники конференції зобов’язалися забезпечити України підтримку в реінтеграції повернених. А через стратегічні комунікаційні кампанії зголосилися поширювати інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження Росії з українськими цивільними та військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості доступу до військовополонених українців представників міжнародних гуманітарних організацій та їхньої участі у поверненні депортованих дітей.

"У нас є відповідні зобов’язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей", – зауважив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він назвав надзвичайно важливим також те, що міжнародна спільнота готова допомагати зі встановленням місцеперебування українських військовополонених.

За підсумками Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі її учасники схвалили спільне комюніке. Його ключовий аспект – узгодження Монреальського зобов’язання, покликаного сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців.

Комюніке засвідчує непохитну підтримку перемоги України й засуджує будь-яку країну, яка допомагає Росії в її агресії. Зокрема, учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб розв’язати гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій.

Один із найважливіших пунктів – пошук довірених країн-посередників для переговорів з РФ щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому. Також за допомогою посередників запропоновано створити механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги.