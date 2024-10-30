Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

У Канаді Єрмак вже встиг провести зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва МЗС ОАЕ пані Рім Аль Хашімі.

"Говорили про імплементацію Формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також План перемоги України", - написав Андрій Єрмак.