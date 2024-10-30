Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ
Ввечері середи, 30 жовтня, стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Канади
Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.
У Канаді Єрмак вже встиг провести зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва МЗС ОАЕ пані Рім Аль Хашімі.
"Говорили про імплементацію Формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також План перемоги України", - написав Андрій Єрмак.
- У вівторок, 29 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працює у США за завданням Володимира Зеленського.
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