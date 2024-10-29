Фронт, зброя, участь КНДР у війні проти України: Єрмак відвідав США та зустрівся з Салліваном

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

Єрмак уже зустрівся з радником з нацбезпеки президента США Джейком Салліваном.

"Говорили про План перемоги України, імплементацію Формули миру, фронт, зброю, та військових КНДР, яких Росія готує до війни проти нашої держави. Військова допомога Україні, санкції проти Росії, посилення тиску на союзників Москви - це важливо", - написав Андрій Єрмак.

За словами керівника ОП, за роки співпраці їм з Салліваном вдалось швидко знаходити рішення, виконувати задачі президентів.

"Зараз, як завжди, конкретна та предметна розмова. Дякую, Джейку", - додав Андрій Єрмак.