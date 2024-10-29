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Фронт, зброя, участь КНДР у війні проти України: Єрмак відвідав США та зустрівся з Салліваном

Влад Дідусь
29 жовтня, 2024 вiвторок
19:37
Світ Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

У вівторок, 29 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працює у США за завданням Володимира Зеленського

Зміст

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

Єрмак уже зустрівся з радником з нацбезпеки президента США Джейком Салліваном.

"Говорили про План перемоги України, імплементацію Формули миру, фронт, зброю, та військових КНДР, яких Росія готує до війни проти нашої держави. Військова допомога Україні, санкції проти Росії, посилення тиску на союзників Москви - це важливо", - написав Андрій Єрмак.

За словами керівника ОП, за роки співпраці їм з Салліваном вдалось швидко знаходити рішення, виконувати задачі президентів. 

"Зараз, як завжди, конкретна та предметна розмова. Дякую, Джейку", - додав Андрій Єрмак.

  • 27 жовтня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський буде готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії та Південної Африки тоді, коли буде завершено Формулу миру.
Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
США
Андрій Єрмак
допомога США Україні
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