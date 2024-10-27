Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови

Про це він сказав у інтерв'ю Corriere Della Sera.

Єрмаку поставили запитання про те, чи можна сподіватися на проведення мирної конференції з росіянами до кінця року, враховуючи незмінність позицій російського диктатора Путіна, який сказав, що Україна повинна змиритися з ситуацією.

Очільник ОП зазначив, що на початку листопада Україна має завершити формулу миру, і тоді Зеленський буде готовий розглянути ініціативи країн, що мають партнерські стосунки з РФ, щоб інтегрувати їх.

"На першому міжнародному саміті у Швейцарії в середині червня 96 країн разом з нами перезапустили принцип визнання міжнародних кордонів проти захоплення землі силою. На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - сказав Єрмак.

Голова Офісу президента підкреслив щодо Путіна, що не можна будувати мирну пропозицію, дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни.

"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального півдня для переговорів з Росією", - додав Єрмак.

Він також прокоментував імовірність перенесення другої мирної конференції на наступний рік: "Ми не знаємо, ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваюся, якомога швидше".