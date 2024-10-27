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Головна Війна з Росією Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови

Єрмак заявив, що Зеленський готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки: за якої умови

Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
14:27
Війна з Росією Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Зеленський буде готовий прислухатися до ініціатив Китаю, Бразилії і Південної Африки тоді, коли буде завершено Формулу миру

Зміст

Про це він сказав у інтерв'ю Corriere Della Sera.

Єрмаку поставили запитання про те, чи можна сподіватися на проведення мирної конференції з росіянами до кінця року, враховуючи незмінність позицій російського диктатора Путіна, який сказав, що Україна повинна змиритися з ситуацією.

Очільник ОП зазначив, що на початку листопада Україна має завершити формулу миру, і тоді Зеленський буде готовий розглянути ініціативи країн, що мають партнерські стосунки з РФ, щоб інтегрувати їх.

"На першому міжнародному саміті у Швейцарії в середині червня 96 країн разом з нами перезапустили принцип визнання міжнародних кордонів проти захоплення землі силою. На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", - сказав Єрмак.

Голова Офісу президента підкреслив щодо Путіна, що не можна будувати мирну пропозицію, дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни. 

"Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального півдня для переговорів з Росією", - додав Єрмак.

Він також прокоментував імовірність перенесення другої мирної конференції на наступний рік: "Ми не знаємо, ми зробимо це, коли будуть відповідні умови, сподіваюся, якомога швидше".

  • Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова обговорювати будь-які коригування формули миру, проте лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
російська армія
Бразилія
Африка
Андрій Єрмак
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