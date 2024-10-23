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Єрмак назвав умови, за яких Україна готова обговорювати коригування формули миру

Ксенія Золотова
23 жовтня, 2024 середа
01:38
Війна з Росією Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова обговорювати будь-які коригування формули миру, проте лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет

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Про це він написав у колонці для Hufvudstadsbladet.

Єрмак наголосив на необхідності притягнути до відповідальності Росію за екоцид в Україні, але спочатку "ми маємо перемогти та створити умови для миру".

Він зауважив, що за результати першого саміту миру, Україна готова узгодити рамки миру на другій зустрічі.

"На саміті ми хочемо побудувати мир не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти, на благо всіх наших народів", - написав Єрмака.

Голова ОП заявив, що хоч формула миру і встановлює основні принципи миру в Україні, проте всі держави мають брати активну участь у розробці рамок угоди. На його думку, реалізація цих принципів може і має здійснюватися на основі консенсусу, коригуватися та доповнюватись.

"Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу", - заявив Єрмак.

Він поінформував, що серія з десяти тематичних конференцій щодо кожного з пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського завершиться наприкінці жовтня. Після цього, завдяки дипломатичним зусиллям країн "всього світу ми будемо готові представити міжнародній спільноті та Росії конкретний шлях до справедливого, міцного і сталого миру".

  • Роботу над Формулою миру буде завершено до листопада цього року. Після – її представлять на другому Саміті миру, заявив президент України Володимир Зеленський.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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